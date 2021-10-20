У Чернівцях тариф на тепло не зростатиме

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Про це на брифінгу повідомив мер Роман Клічук, передає RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому.

Для МКП "Чернівцітеплокомуненерго" встановили протягом опалювального періоду 2021-2022 роки до кінцевих споживачів комунальних послуг категорії "населення" тарифи на послуги з постачання теплової енергії та тарифи на теплову енергію на рівні 1204,62 грн. /Гкал.

Це тарифи на опалення, за якими чернівчани сплачували минулими роками. Але місту це завдасть колосальних збитків.

Потрібно віднайти 250 мільйонів гривень і ще 50 мільйонів по бюджетній сфері. Ми отримали підтримку уряду, що потрібно підтримувати органи місцевої влади. Але поки що не знаємо, у якій це буде формі. Також розуміємо, яке це буде навантаження на центральний бюджет, тому погодилися розділити витрати. Це вимушенй крок. Дуже сподіваємося, що опалювальний сезон пройдемо гідно і без катаклізмів, - сказав Роман Клічук.

Раніше він повідомляв, що у Чернівцях з 2018 року ціни на теплопостачання не підвищувалися. У червні цього року виконком ухвалив рішення підвищити їх на 70%.

Як повідомлялося, у Києві передумали підвищувати вартість опалення для населення.

Раніше центральна та місцева влада підписали меморандум для забезпечення опалювального сезону, уряд спрямує місцевим бюджетам субвенцію.