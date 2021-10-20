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20 жовтня 2021, 18:10 22

У Чернівцях тариф на тепло не зростатиме

20 жовтня 2021, 18:10 22
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Фото АСС
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Чернівецький міськвиконком на позачерговому засіданні скасував своє попереднє рішення про подорожчання опалення

Про це на брифінгу повідомив мер Роман Клічук, передає RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому.

Для МКП "Чернівцітеплокомуненерго" встановили протягом опалювального періоду 2021-2022 роки до кінцевих споживачів комунальних послуг категорії "населення" тарифи на послуги з постачання теплової енергії та тарифи на теплову енергію на рівні 1204,62 грн. /Гкал.

Це тарифи на опалення, за якими чернівчани сплачували минулими роками. Але місту це завдасть колосальних збитків.

Потрібно віднайти 250 мільйонів гривень і ще 50 мільйонів по бюджетній сфері. Ми отримали підтримку уряду, що потрібно підтримувати органи місцевої влади. Але поки що не знаємо, у якій це буде формі. Також розуміємо, яке це буде навантаження на центральний бюджет, тому погодилися розділити витрати. Це вимушенй крок. Дуже сподіваємося, що опалювальний сезон пройдемо гідно і без катаклізмів, - сказав Роман Клічук.

Раніше він повідомляв, що у Чернівцях з 2018 року ціни на теплопостачання не підвищувалися. У червні цього року виконком ухвалив рішення підвищити їх на 70%.

Як повідомлялося, у Києві передумали підвищувати вартість опалення для населення.

Раніше центральна та місцева влада підписали меморандум для забезпечення опалювального сезону, уряд спрямує місцевим бюджетам субвенцію.

опалювальний сезон тарифи тепло Чернівці Роман Клічук виконком

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