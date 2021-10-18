У Кривому Розі мітингували співробітники гірничодобувного підприємства

Фоо РБК-Україна

Співробітники гірничодобувного підприємства Кривого Рогу "Рудомайн", яке розробляє кар'єр "Південний", вимагають захистити їх підприємство від нападок, тиску і загрози неправомірного закриття

Така заява прийнята сьогодні на мітингу, де були присутні близько 200 співробітників компанії, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Працівники компанії заявили, що на "Рудомайн" чиниться безпрецедентний тиск і інформаційна атака "з боку блогерів з сумнівною репутацією, псевдоекологів, які заробляють на життя шантажем підприємств, і активістів з відверто кримінальним минулим". Мітингарі вважають, що мета цього тиску - закрити підприємство.

Саме з таких атак і нападок, які зараз відчуває "Рудомайн", починаються рейдерські захоплення бізнесу, - сказав заступник директора з виробництва Сергій Медведєв.

У відповідь на заклики закрити підприємство і засипати кар'єр, еколог компанії "Рудомайн" Наталія Лихачова повідомила, що це неможливо, оскільки заборонена рекультивація кар'єра, в якому є запаси руди.

Вона додала, що зупинка підприємства закінчиться тим, що жителі прилеглих будинків залишаться з величезною ямою і екологічними проблемами один на один. Банально не буде кому займатися навіть пиловидаленням. Еколог також нагадала, що за підсумками півріччя частка "Рудомайна" в забрудненні навколишнього середовища Кривого Рогу становить всього 0,1%.

До того ж, компанія платить тільки місту 50 млн грн податків. На підприємстві працює 1,2 тис. співробітників, за кожним з них - сім'я: діти, родичі, літні батьки. Людей, які залежать від добробуту компанії, утричі більше.

За підсумками мітингу співробітники компанії склали петицію, яка буде направлена ​​до міської влади Кривого Рогу, а також до силових структур.

Як повідомлялося, 23 вересня на мітингу під Радою сталася бійка, затримали лідера руху Save ФОП.