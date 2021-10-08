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08 жовтня 2021, 17:16 310

Вдарила пляшкою по голові: у Кривому Розі пасажирка напала на водійку трамвая

08 жовтня 2021, 17:16 310
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Фото з відкритих джерел
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У Кривому Розі у вагоні комунального транспорту пасажирка напала на водійку трамвая

Як пише RegioNews, про це повідомила депутатка Криворізької міської ради Наталія Шишка.

Інцидент стався учора, в Кривому Розі в Інгулецькому районі між ПівдГЗК - НкГЗК у трамваї №7.

"Хроніки безоплатного проїзду. Під час здійснення пасажирських перевезень на маршруті №7 водійці трамваю знадобилась швидка медична допомога: її вдарила пляшкою по голові безоплатна пасажирка. Водійку було госпіталізовано, згідно з попереднім діагнозом, зі струсом головного мозку", - йдеться в повідомленні.

Причина конфлікту не повідомляється.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на Печерську побили інспектора з паркування.

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