Вдарила пляшкою по голові: у Кривому Розі пасажирка напала на водійку трамвая

Фото з відкритих джерел

У Кривому Розі у вагоні комунального транспорту пасажирка напала на водійку трамвая

Як пише RegioNews, про це повідомила депутатка Криворізької міської ради Наталія Шишка.

Інцидент стався учора, в Кривому Розі в Інгулецькому районі між ПівдГЗК - НкГЗК у трамваї №7.

"Хроніки безоплатного проїзду. Під час здійснення пасажирських перевезень на маршруті №7 водійці трамваю знадобилась швидка медична допомога: її вдарила пляшкою по голові безоплатна пасажирка. Водійку було госпіталізовано, згідно з попереднім діагнозом, зі струсом головного мозку", - йдеться в повідомленні.

Причина конфлікту не повідомляється.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на Печерську побили інспектора з паркування.