Вдарила пляшкою по голові: у Кривому Розі пасажирка напала на водійку трамвая
У Кривому Розі у вагоні комунального транспорту пасажирка напала на водійку трамвая
Як пише RegioNews, про це повідомила депутатка Криворізької міської ради Наталія Шишка.
Інцидент стався учора, в Кривому Розі в Інгулецькому районі між ПівдГЗК - НкГЗК у трамваї №7.
"Хроніки безоплатного проїзду. Під час здійснення пасажирських перевезень на маршруті №7 водійці трамваю знадобилась швидка медична допомога: її вдарила пляшкою по голові безоплатна пасажирка. Водійку було госпіталізовано, згідно з попереднім діагнозом, зі струсом головного мозку", - йдеться в повідомленні.
Причина конфлікту не повідомляється.
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