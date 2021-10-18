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18 жовтня 2021, 17:53 4

КМДА збільшила вартість будівництва Подільсько-воскресенського мосту

18 жовтня 2021, 17:53 4
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з відкритих джерел
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Київська міська державна адміністрація збільшила кошторисну вартість проєкту будівництва Подільського мостового переходу на 8,7 млрд гривень (на 77%) до 19,9 млрд гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на розпорядження КМДА від 13 жовтня

Цим розпорядженням КМДА перезатвердила проєкт будівництва Подільського мостового переходу, передбачивши загальну кошторисну вартість проекту в цінах станом на 21 вересня 2021 року в 19,9 млрд гривень.

При цьому визнано таким, що втратив чинність, розпорядження КМДА №697 від 16 серпня 2016 року, яким загальна вартість проєкту була затверджена в цінах на 1 червня 2016 року в 11,3 млрд гривень.

Прокуратура повідомила керівництву комунального підприємства, генпідряднику і підрядникам про підозру в розкраданні 150 млн гривень на будівництво Подільського моста.

Також 16 серпня прокуратура проводила обшуки в департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, у замовника робіт через можливе завдавання збитків в розмірі 4,5 млн гривень при будівництво Подільського моста.

Тим часом ДФС у Києві розслідує кримінальну виробництво за підозрою в ухилянні від сплати податків на суму 9 млн гривень стосовно осіб приватного підприємства, яке здійснювало будівельні роботи на Подільському мостовому переході через річку Дніпро в Києві.

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