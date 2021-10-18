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18 октября 2021, 18:53 8

В Кривом Роге митинговали сотрудники горнодобывающего предприятия

18 октября 2021, 18:53 8
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Фото РБК-Украина
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Сотрудники горнодобывающего предприятия Кривого Рога "Рудомайн", которое разрабатывает карьер "Южный", требуют защитить их предприятие от нападок, давления и угрозы неправомерного закрытия

Такое заявление принято сегодня на митинге, где присутствовало около 200 сотрудников компании, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Сотрудники компании заявили, что на "Рудомайн" оказывается беспрецедентное давление и информационная атака "со стороны блогеров с сомнительной репутацией, псевдоэкологов, которые зарабатывают на жизнь шантажом предприятий, и активистов с откровенно криминальным прошлым". Митингующие считают, что цель этого давления - закрыть предприятие.

Именно из таких атак и нападок, которые сейчас испытывает "Рудомайн", начинаются рейдерские захваты бизнеса, - сказал заместитель директора по производству Сергей Медведев.

В ответ на призывы закрыть предприятие и засыпать карьер, эколог компании "Рудомайн" Наталья Лихачева сообщила, что это невозможно, так как запрещена рекультивация карьера, в котором есть запасы руды.

Она добавила, что остановка предприятия закончится тем, что жители близлежащих домов останутся с огромной ямой и экологическими проблемами один на один. Банально некому будет заниматься даже пылеудалением. Эколог также напомнила, что по итогам полугодия доля "Рудомайна" в загрязнении окружающей среды Кривого Рога составляет всего 0,1%.

К тому же, компания платит только городу 50 млн грн налогов. На предприятии работает 1,2 тыс. сотрудников, за каждым из них - семья: дети, родственники, пожилые родители. Людей, которые зависят от благосостояния компании, в три раза больше.

По итогам митинга сотрудники компании составили петицию, которая будет направлена к городским властям Кривого Рога, а также в силовые структуры.

Как сообщалось, 23 сентября на митинге под Радой произошла драка, задержали лидера движения Save ФОП.

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