Приватбанк обмежив перекази з картки на картку

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ПриватБанк встановив місячний ліміт на кількість переказів з картки на картку. У фінустанові вважають, що на переважній більшості клієнтів зміни не позначаться

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу банку.

"Щомісяця зручні перекази з картки на картку в Приват 24 роблять понад 7 млн ​​клієнтів. За даними статистики 99,7% з них користуються цією чудовою послугою для особистих цілей і відправляють або отримують не більше 100 перекладів на місяць", - підкреслюють у банку.

Зазначається, що в рамках законодавства про протидію відмиванню брудних грошей і вимог фінансового моніторингу з жовтня ПриватБанк вносить незначні корективи в правила здійснення р2р перекладів за лімітами на перекази з картки на картку Visa і Mastercard через всі канали.

Ліміти встановлюються на календарний місяць з 1-го по 30/31-го числа як для переказів по Україні, так і за кордон.

Так, для відправника лімітовану кількість перекладів на місяць на одного клієнта по Україні становить 100, міжнародних переказів - 25. Для одержувача лімітовану кількість перекладів на місяць на одного клієнта: перекази по Україні - 100, Міжнародні перекази - 30.

При цьому у банку зазначають, що не планують обмежувати кількість переказів грошей на благодійність

Також вказується, що нормативно-правовим актом Національного банку встановлено, що користуватися особистою карткою для здійснення підприємницької діяльності не можна.

Для того, щоб відправляти і отримувати перекази безлімітно, банк радить відкрити рахунок фізичної особи - підприємця або особи, що займається професійною незалежною діяльністю відповідно до чинного законодавства України.