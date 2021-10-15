Приватбанк ограничил переводы с карты на карту

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ПриватБанк установил месячный лимит на количество переводов с карты на карту. В финучреждении считают, что на подавляющем большинстве клиентов изменения не скажутся

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу банка.

"Ежемесячно удобные переводы с карты на карту в Приват 24 делают более 7 млн клиентов. По данным статистики 99,7% из них пользуются этой замечательной услугой для личных целей и отправляют или получают не более 100 переводов в месяц", - отмечают в банке.

Отмечается, что в рамках законодательства о противодействии отмыванию грязных денег и требований финансового мониторинга с октября ПриватБанк вносит незначительные коррективы в правила осуществления р2р переводов с лимитами на переводы с карты на карту Visa и Mastercard через все каналы.

Лимиты устанавливаются на календарный месяц с 1-го по 30/31-го числа как для переводов по Украине, так и за границу.

Так, для отправителя лимитированное количество переводов в месяц на одного клиента по Украине составляет 100, международных переводов - 25. Для получателя лимитированное количество переводов в месяц на одного клиента: переводы по Украине - 100, Международные переводы - 30.

При этом в банке отмечают, что не планируют ограничивать число переводов денег на благотворительность

Также указывается, что нормативно-правовым актом Национального банка установлено, что пользоваться личной картой для осуществления предпринимательской деятельности нельзя.

Для того, чтобы отправлять и получать переводы безлимитно, банк советует открыть счет физического лица - предпринимателя или лица, занимающегося независимой профессиональной деятельностью в соответствии с действующим законодательством Украины.