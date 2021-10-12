"Ощадбанк" продовжить скорочувати відділення – стратегія
Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку державного Ощадбанку на 2021 -2024 роки. Планується подальше скорочення відділень
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає RegioNews.
Стратегією визначено зменшення Ощадбанком рівня операційних витрат та перегляд капітальних витрат шляхом оптимізації мережі та централізації операцій, - йдеться в повідомленні пресслужби.
Крім того, планується скасування державних гарантій за вкладами та продаж частини банку.
Передбачається приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що у подальшому забезпечить входження міжнародних фінансових організацій до капіталу Ощадбанку, - зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, на початку жовтня Ощадбанк повідомив про останнє продовження дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб.
Також відомо, що Ощадбанк починає закривати "неактуалізовані" рахунки клієнтів.