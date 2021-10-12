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12 жовтня 2021, 16:17 37

"Ощадбанк" продовжить скорочувати відділення – стратегія

12 жовтня 2021, 16:17 37
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку державного Ощадбанку на 2021 -2024 роки. Планується подальше скорочення відділень

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає RegioNews.

Стратегією визначено зменшення Ощадбанком рівня операційних витрат та перегляд капітальних витрат шляхом оптимізації мережі та централізації операцій, - йдеться в повідомленні пресслужби.

Крім того, планується скасування державних гарантій за вкладами та продаж частини банку.

Передбачається приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що у подальшому забезпечить входження міжнародних фінансових організацій до капіталу Ощадбанку, - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, на початку жовтня Ощадбанк повідомив про останнє продовження дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб.

Також відомо, що Ощадбанк починає закривати "неактуалізовані" рахунки клієнтів.

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