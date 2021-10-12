"Ощадбанк" продолжит сокращать отделения – стратегия
Кабинет министров Украины одобрил стратегию развития государственного Ощадбанка на 2021 -2024 годы. Планируется дальнейшее сокращение отделений
Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает RegioNews.
Стратегией определено уменьшение Ощадбанком уровня операционных расходов и пересмотр капитальных затрат путем оптимизации сети и централизации операций, - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, планируется отмена государственных гарантий по вкладам и продажа части банка.
Предусматривается присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, что в дальнейшем обеспечит вхождение международных финансовых организаций в капитал Ощадбанка, - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в начале октября Ощадбанк сообщил о последнем продлении действия платежных карт внутренне перемещенных лиц.
Также известно, что Ощадбанк начинает закрывать "неактуализированные" счета клиентов.