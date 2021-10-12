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12 октября 2021, 16:17 40

"Ощадбанк" продолжит сокращать отделения – стратегия

12 октября 2021, 16:17 40
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Кабинет министров Украины одобрил стратегию развития государственного Ощадбанка на 2021 -2024 годы. Планируется дальнейшее сокращение отделений

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает RegioNews.

Стратегией определено уменьшение Ощадбанком уровня операционных расходов и пересмотр капитальных затрат путем оптимизации сети и централизации операций, - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, планируется отмена государственных гарантий по вкладам и продажа части банка.

Предусматривается присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, что в дальнейшем обеспечит вхождение международных финансовых организаций в капитал Ощадбанка, - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в начале октября Ощадбанк сообщил о последнем продлении действия платежных карт внутренне перемещенных лиц.

Также известно, что Ощадбанк начинает закрывать "неактуализированные" счета клиентов.

Ощадбанк оптимизация сокращение стратегия Кабмин

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