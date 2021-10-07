Премьер уже не знает, когда Украина получит новый транш МВФ

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Как передает RegioNews об этом во время Киевского международного экономического форума заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Деньги любят тишину, все это знают. У нас очень плодотворный диалог, сегодня продолжается миссия, и я не имею полномочий делать какие стейтменты по этому поводу", - сказал он.

По его словам, Украина имеет абсолютно позитивное сотрудничество с МВФ.

"Мы выполнили абсолютно все макропоказатели", - сказал Шмигаль и добавил, что в июле было принято 12 законов из меморандума с МВФ.

При этом он добавил, что Украина в ближайшее время получит очередной транш макрофинансовой помощи от Еврокомиссии.

Напомним, что во время пресс-конференции премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что очередной транш МВФ должен поступить в Украину в конце ноября или начале декабря.