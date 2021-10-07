08:46  07 октября
В Украине за сутки обнаружили более 15 тысяч новых больных COVID-19
10:13  07 октября
Зеленский уволил Стефанчука с должности своего представителя в Раде
08:06  07 октября
На Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
07 октября 2021, 11:33 45

Премьер уже не знает, когда Украина получит новый транш МВФ

07 октября 2021, 11:33 45
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Денис Шмигаль не знает, когда Украина получит новый транш Международного валютного фонда. Происходит плодотворный диалог

Как передает RegioNews об этом во время Киевского международного экономического форума заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Деньги любят тишину, все это знают. У нас очень плодотворный диалог, сегодня продолжается миссия, и я не имею полномочий делать какие стейтменты по этому поводу", - сказал он.

По его словам, Украина имеет абсолютно позитивное сотрудничество с МВФ.

"Мы выполнили абсолютно все макропоказатели", - сказал Шмигаль и добавил, что в июле было принято 12 законов из меморандума с МВФ.

При этом он добавил, что Украина в ближайшее время получит очередной транш макрофинансовой помощи от Еврокомиссии.

Напомним, что во время пресс-конференции премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что очередной транш МВФ должен поступить в Украину в конце ноября или начале декабря.

МВФ Транш кредит премьер

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэр в "шоколаде" : как главе Мелитополя удалось превратить город в "прачечную" областного масштаба
Интрига округа №197 на Черкащине: Три Голуба против двух Войцехивских
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram