Премьер уже не знает, когда Украина получит новый транш МВФ
Премьер-министр Денис Шмигаль не знает, когда Украина получит новый транш Международного валютного фонда. Происходит плодотворный диалог
Как передает RegioNews об этом во время Киевского международного экономического форума заявил премьер-министр Денис Шмигаль.
"Деньги любят тишину, все это знают. У нас очень плодотворный диалог, сегодня продолжается миссия, и я не имею полномочий делать какие стейтменты по этому поводу", - сказал он.
По его словам, Украина имеет абсолютно позитивное сотрудничество с МВФ.
"Мы выполнили абсолютно все макропоказатели", - сказал Шмигаль и добавил, что в июле было принято 12 законов из меморандума с МВФ.
При этом он добавил, что Украина в ближайшее время получит очередной транш макрофинансовой помощи от Еврокомиссии.
Напомним, что во время пресс-конференции премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что очередной транш МВФ должен поступить в Украину в конце ноября или начале декабря.