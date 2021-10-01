Стало відомо, скільки грошей залишилось на рахунку Державної казначейської служби

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Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 жовтня 2021 року склав 42,141 млрд грн, що на 15,4 млрд грн, або на 27%, менше показника місяцем раніше (57,493 млрд грн)

Як пише RegioNews, про це свідчать дані на сайті Держказначейства.

Зазначається, що поточний залишок майже в 2 рази більше показника на 1 жовтня минулого року (21,275 млрд грн).

Відомо, що Єдиний казначейський рахунок (ЄКР) - рахунок, відкритий Державному казначейству України в Нацбанку для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів НБУ. Залишки на єдиному казначейському рахунку - це фінансування, яке теоретично може отримати вся бюджетна сфера України на початок звітного місяця.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки доходів отримав Держбюджет цього року.