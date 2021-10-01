15:42  01 жовтня
Влада Володимира-Волинського погодила перейменування міста
18:03  01 жовтня
У "Слузі народу" сказали, чи почали вже збір підписів за відставку Разумкова
17:33  01 жовтня
На Донбасі окупанти знову обстріляли бійців ООС із забороненої зброї: поранено двоє наших воїнів
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2021, 16:35 17

Стало відомо, скільки грошей залишилось на рахунку Державної казначейської служби

01 жовтня 2021, 16:35 17
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 жовтня 2021 року склав 42,141 млрд грн, що на 15,4 млрд грн, або на 27%, менше показника місяцем раніше (57,493 млрд грн)

Як пише RegioNews, про це свідчать дані на сайті Держказначейства.

Зазначається, що поточний залишок майже в 2 рази більше показника на 1 жовтня минулого року (21,275 млрд грн).

Відомо, що Єдиний казначейський рахунок (ЄКР) - рахунок, відкритий Державному казначейству України в Нацбанку для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів НБУ. Залишки на єдиному казначейському рахунку - це фінансування, яке теоретично може отримати вся бюджетна сфера України на початок звітного місяця.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки доходів отримав Держбюджет цього року.

Україна казначейство

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram