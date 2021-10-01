Стало известно, сколько денег осталось на счету Государственной казначейской службы

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Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 октября 2021 года составил 42,141 млрд грн, что на 15,4 млрд грн, или на 27%, меньше показателя месяцем ранее (57,493 млрд грн)

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные на сайте Госказначейства.

Отмечается, что текущий остаток почти в 2 раза больше показателя на 1 октября прошлого года (21,275 млрд грн).

Известно, что Единый казначейский счет (ЕКС) - счет, открытый Государственному казначейству Украины в Нацбанке для учета средств и осуществления расчетов в системе электронных платежей НБУ. Остатки на едином казначейском счете - это финансирование, которое теоретически может получить вся бюджетная сфера Украины на начало отчетного месяца.

Напомним, ранее стало известно, сколько доходов получил госбюджет в этом году.