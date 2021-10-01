15:42  01 октября
Власти Владимира-Волынского согласовали переименование города
18:03  01 октября
В "Слуге народа" сказали, начали ли уже собирать подписи за отставку Разумкова
17:33  01 октября
На Донбассе оккупанты снова обстреляли бойцов ООС из запрещенного оружия: ранены двое наших воинов
UA | RU
UA | RU
01 октября 2021, 16:35 22

Стало известно, сколько денег осталось на счету Государственной казначейской службы

01 октября 2021, 16:35 22
Читайте також українською мовою
Фото: Рixabay
Читайте також
українською мовою

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 октября 2021 года составил 42,141 млрд грн, что на 15,4 млрд грн, или на 27%, меньше показателя месяцем ранее (57,493 млрд грн)

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные на сайте Госказначейства.

Отмечается, что текущий остаток почти в 2 раза больше показателя на 1 октября прошлого года (21,275 млрд грн).

Известно, что Единый казначейский счет (ЕКС) - счет, открытый Государственному казначейству Украины в Нацбанке для учета средств и осуществления расчетов в системе электронных платежей НБУ. Остатки на едином казначейском счете - это финансирование, которое теоретически может получить вся бюджетная сфера Украины на начало отчетного месяца.

Напомним, ранее стало известно, сколько доходов получил госбюджет в этом году.

Украина казначейство

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Отставка мэра Буряка: что теперь ждет Запорожье
Не без неожиданностей, с потерями и очевидным фаворитом. Как прошел первый месяц избирательной кампании на 184-м округе
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua