У Києві вартість опалення для населення може зрости на 50%

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Вартість опалення для населення у Києві може зрости на 50% та перевищити позначку у 2 тисячі гривень за гігакалорію

Згідно з проєктом розпорядження Київської міської державної адміністрації, в разі ухвалення рішення, тариф підвищиться майже на 50%, а до минулорічної платіжки за тепло доведеться додати приблизно 700 грн за кожну гігакалорію. Якщо раніше 1 Гкал тепла коштувала 1654 грн, то за новим проєктом вона обійдеться в 2381 грн, пише RegioNews з посиланням на сайт КМДА.

В проєкті зазначається, що розпорядження про встановлення та застосування тарифів буде опубліковане окремо після рішення щодо механізму компенсації з боку держави.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що поки не знає, чи будуть зростати платіжки для населення в зв'язку з рекордним цінами на газ в Європі. За словами Кличка, місто купує газ у посередників і залежить від ціни, яку встановлюють контролюючі органи – НКРЕКУ, "Нафтогаз" або Кабмін.

Раніше Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов запевнив, що підстав для підвищення тарифів за тепло та гарячу воду для населення немає. Чиновник зазначив, що НАК "Нафтогаз" пропонує як для побутових споживачів, так і для виробників тепла та гарячої води по всій країні "абсолютно доступні умови для отримання газу". Міністр розвитку громад Олексій Чернишов також зауважив, що тарифи на тепло для населення мають залишитися на нинішньому рівні.