Заборону на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі планують продовжити до листопада

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Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує продовжити заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 листопада

Про це пише RegioNews з посиланням на матеріали засідання комсії, яке призначене на 29 вересня.

"З огляду на, що надійне проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 років є обов'язковою умовою успішної синхронізації об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемами країн ENTSO-E у встановлені терміни, Міністерство енергетики України звернулося до НКРЕКП з проханням скористатися правом, наданим ухваленим парламентом законом, і заборонити імпорт електроенергії з країн, які не є сторонами Енергетичного співтовариства", - йдеться в матеріалах до засідання.

Також національна енергетична компанія" Укренерго "підтвердила, що обмеження доступної пропускної здатності до 0 МВт для імпорту електроенергії в Україні в частині міждержавних зв'язків між Україною та державами, що не є сторонами Енергетичного співтовариства, не створює загрози операційної безпеки функціонування ОЕС України.

Нагадаємо, що в травні НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 жовтня.

За словами колишнього тимчасово виконуючого обов'язки міністра енергетики Юрія Вітренка, для того, щоб не імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі в опалювальному сезоні 2021/2022, необхідно вчасно провести ремонти енергоблоків теплових і атомних електростанцій, а також провести синхронізацію з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).