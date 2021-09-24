12:25  24 вересня
Вчені спрогнозували, якою буде четверта хвиля COVID-19 в Україні
08:28  24 вересня
Замах на Шефіра: у МВС назвали основну версію слідства
08:09  24 вересня
Доба в ООС: інтенсивність обстрілів зменшилась, втрат немає
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2021, 16:08 18

Заборону на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі планують продовжити до листопада

24 вересня 2021, 16:08 18
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує продовжити заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 листопада

Про це пише RegioNews з посиланням на матеріали засідання комсії, яке призначене на 29 вересня.

"З огляду на, що надійне проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 років є обов'язковою умовою успішної синхронізації об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемами країн ENTSO-E у встановлені терміни, Міністерство енергетики України звернулося до НКРЕКП з проханням скористатися правом, наданим ухваленим парламентом законом, і заборонити імпорт електроенергії з країн, які не є сторонами Енергетичного співтовариства", - йдеться в матеріалах до засідання.

Також національна енергетична компанія" Укренерго "підтвердила, що обмеження доступної пропускної здатності до 0 МВт для імпорту електроенергії в Україні в частині міждержавних зв'язків між Україною та державами, що не є сторонами Енергетичного співтовариства, не створює загрози операційної безпеки функціонування ОЕС України.

Нагадаємо, що в травні НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 жовтня.

За словами колишнього тимчасово виконуючого обов'язки міністра енергетики Юрія Вітренка, для того, щоб не імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі в опалювальному сезоні 2021/2022, необхідно вчасно провести ремонти енергоблоків теплових і атомних електростанцій, а також провести синхронізацію з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).

електрика імпорт РФ заборона

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram