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17 вересня 2021, 16:49 3

Мінекономіки оприлюднило понад 700 держпідприємств, які можуть бути приватизовані

17 вересня 2021, 16:49 3
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство економіки оприлюднило перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2021-2023 роках

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Мінекономіки.

До переліку включили серед 737 підприємств, серед яких "Центренерго", "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Турбоатом", "Запорізький титано-магнієвий комбінат", "Одеський припортовий завод", вугільна компанія "Краснолиманська", "Лисичанськвугілля" та інші.

На даний час деякі з цих підприємств вже передані до Фонду державного майна для приватизації, деякі належать до управління різних міністерств.

Нагадаємо, уряд 15 вересня під час засідання виключив п’ять підприємств енергетичної галузі з переліку об’єктів великої приватизації державної власності та припинив приватизацію держпакету акцій двох компаній.

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