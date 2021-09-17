Минэкономики обнародовало более 700 госпредприятий, которые могут быть приватизированы

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минэкономики.

В перечень включили среди 737 предприятий, среди которых "Центрэнерго", "Объединенная горно-химическая компания", "Турбоатом", "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Одесский припортовый завод", угольная компания "Краснолиманская", "Лисичанскуголь" и другие.

В настоящее время некоторые из этих предприятий уже переданы в Фонд государственного имущества для приватизации, некоторые принадлежат к управлению различных министерств.

Напомним, правительство 15 сентября во время заседания исключило пять предприятий энергетической отрасли из перечня объектов большой приватизации государственной собственности и прекратил приватизацию госпакета акций двух компаний.