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17 сентября 2021, 16:49 44

Минэкономики обнародовало более 700 госпредприятий, которые могут быть приватизированы

17 сентября 2021, 16:49 44
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Фото из открытых источников
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Министерство экономики обнародовало перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2021-2023 годах

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минэкономики.

В перечень включили среди 737 предприятий, среди которых "Центрэнерго", "Объединенная горно-химическая компания", "Турбоатом", "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Одесский припортовый завод", угольная компания "Краснолиманская", "Лисичанскуголь" и другие.

В настоящее время некоторые из этих предприятий уже переданы в Фонд государственного имущества для приватизации, некоторые принадлежат к управлению различных министерств.

Напомним, правительство 15 сентября во время заседания исключило пять предприятий энергетической отрасли из перечня объектов большой приватизации государственной собственности и прекратил приватизацию госпакета акций двух компаний.

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