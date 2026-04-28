Співак LAUD відверто відповів на чутки про одруження

Фото з відкритих джерел

У мережі стали ширитися чутки про те, що співак Владислав Каращук (LAUD) одружується. Артист чесно розповів про особисте життя

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Дівчиною співака є молода дизайнерка Діана Томнюк. Тривалий час вона проживала у Лондоні, але зараз живе та працює в Києві. Вона перетворює старі речі на нові та унікальні. У стосунках із дизайнеркою LAUD вже більше року. Однак виявилось, одруження ще не сталось.

"Ми ще не одружені. Звісно, це в планах. Зараз дуже такий робочий період. Ми це запланували на найближче майбутнє. Ми разом 1,5 роки. Діана займається моїм стилем. Вона — частина команди. Ми кайфуємо, щасливі і підтримуємо одне одного", - пояснив артист.

Нагадаємо, раніше одружився репер OTOY. За словами артиста, він та його кохана хотіли маленьке святкування, і навіть намагались заощадити. Проте в результаті витратили всі накопичення.