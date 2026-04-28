На Тернопільщині викрили схему виїзду чоловіків за 10 тис. євро

Повідомляється, що 36-річний житель Чортківського району за 10 тисяч євро обіцяв клієнтам "гарантований" перетин державного рубежу поза межами офіційних пунктів пропуску, забезпечуючи повний супровід до самої межі кордону.

За даними слідства, схему незаконного перетину кордону організував житель Чортківського району 1988 року народження.Правоохоронці спіймали організатора під час отримання ним коштів від двох "замовників" у розмірі 23 тисяч доларів США. Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку в підозрюваного виявили та вилучили банківські картки, мобільні телефони, 23 тисячі доларів США, близько 30 тисяч гривень, а також автомобіль Audi A6.

Організатору схеми слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.

