Експорт української зброї: всі деталі погодили - Зеленський розповів, як це буде

Фото з відкритих джерел

Про це заявив президент України у своєму зверненні, передає RegioNews.

За словами президента, українські компанії зможуть виходити на ринки країн-партнерів. Проте це лише за умови, що першими зброю отримуватимуть українські військові. При цьому профіцит виробничих спроможностей за окремими видами озброєнь сягає 50%.

Також Міністерство закордонних справ разом із СБУ та розвідкою складуть перелік країн, куди експорт заборонять через їхні зв'язки з РФ.

"Наш особливий формат роботи з партнерами, які допомагають Україні, – Drone Deals – уже в роботі з країнами з трьох частин світу: Близький Схід, Затока, Європа, Кавказ, є пропозиція на столі в наших американських партнерів. І це про дрони, про системи оборонні, наші інші види зброї, які потрібні, щоб у повітрі, на землі та на морі можна було будувати реальний захист. Ще раз: умови мають бути вигідні Україні, має бути чіткий контроль, і гроші за експорт мають допомагати Україні захищатись. Так і буде", - каже президент.

Нагадаємо, зараз Україна активно працює над виробництвом власної зброї. Зокрема, раніге президент казав про співпрацю з Данією. За його словами, Данія стане першою країною, з якою Україна розпочне спільне виробництво озброєння.