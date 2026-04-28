28 квітня 2026, 22:25

Експорт української зброї: всі деталі погодили - Зеленський розповів, як це буде

28 квітня 2026, 22:25
Фото з відкритих джерел
Країнам-партнерам запропонували формат співпраці Drone Deals. Володимир Зеленський пояснив, як це працюватиме

Про це заявив президент України у своєму зверненні, передає RegioNews.

За словами президента, українські компанії зможуть виходити на ринки країн-партнерів. Проте це лише за умови, що першими зброю отримуватимуть українські військові. При цьому профіцит виробничих спроможностей за окремими видами озброєнь сягає 50%.

Також Міністерство закордонних справ разом із СБУ та розвідкою складуть перелік країн, куди експорт заборонять через їхні зв'язки з РФ.

"Наш особливий формат роботи з партнерами, які допомагають Україні, – Drone Deals – уже в роботі з країнами з трьох частин світу: Близький Схід, Затока, Європа, Кавказ, є пропозиція на столі в наших американських партнерів. І це про дрони, про системи оборонні, наші інші види зброї, які потрібні, щоб у повітрі, на землі та на морі можна було будувати реальний захист. Ще раз: умови мають бути вигідні Україні, має бути чіткий контроль, і гроші за експорт мають допомагати Україні захищатись. Так і буде", - каже президент.

Нагадаємо, зараз Україна активно працює над виробництвом власної зброї. Зокрема, раніге президент казав про співпрацю з Данією. За його словами, Данія стане першою країною, з якою Україна розпочне спільне виробництво озброєння.

28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
СБУ та Сили оборони "накрили" бази окупантів на Луганщині (ВІДЕО)
28 квітня 2026, 22:50
Бив молотком, вимагав гроші: на Харківщині чоловік увірвався та напав на пенсіонера
28 квітня 2026, 22:40
На Тернопільщині викрили схему виїзду чоловіків за 10 тис. євро
28 квітня 2026, 22:36
У Хмельницькому затримали чоловіка, який влаштував стрілянину посеред вулиці (ВІДЕО)
28 квітня 2026, 22:15
У Львові з вежі Ратуші впав іноземець
28 квітня 2026, 21:59
14 ударів ножем: у Польщі жорстоко напали на українця
28 квітня 2026, 21:55
Поблизу Бородянки зіткнулися шість автівок, постраждали п’ятеро людей
28 квітня 2026, 21:37
Рахунки Житомиртеплокомуненерго арештували: депутати звернулись до уряду
28 квітня 2026, 21:35
Ворог атакував Херсонщину дронами: п’ятеро постраждалих у різних громадах
28 квітня 2026, 21:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
