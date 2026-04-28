Поліція встановлює місцеперебування дівчини, яка зникла 27 квітня у Білій Церкві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

О третій ночі 28 квітня до правоохоронців звернувся батько дівчини. Він повідомив, що донька вийшла з дому о 17:00 попереднього дня і досі не повернулася, її мобільний телефон вимкнений.

До розшуків залучений особовий склад Білоцерківського управління поліції, оперативники карного розшуку, ювенальні інспектори та патрульні.

Прикмети зниклої: зріст 175–178 см, темне кучеряве волосся, худорлява тілобудова.

Дівчина була одягнена: чорна куртка середньої довжини, темні джинси, світлі кросівки. При собі мала зелену сумку.

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням: якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дівчини, повідомляйте на спецлінію 102 або за номером телефону: +38 (04563) 5-29-38.

