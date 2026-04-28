28 квітня 2026, 21:59

У Львові з вежі Ратуші впав іноземець

28 квітня 2026, 21:59
Фото ілюстративне
У Львові 28 квітня близько 20:25 з оглядового майданчика Ратуші впав громадянин Австралії

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
Постраждалий помер на місці.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги підтвердили, що чоловік загинув внаслідок падіння з висоти до прибуття медиків швидкої.
За даними міської ради Львова, загиблим виявився 42-річний громадянин Австралії.

На вежу він піднявся самостійно.

На оглядовому майданчику було знайдено прощальну записку, у якій чоловік вибачився за майбутній безлад та закликав нікого не звинувачувати у скоєному.
На місці події працюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 17-річна дівчина стрибнула з вікна багатоповерхівки. Ймовірною причиною такого вчинку став особистий конфлікт – дівчина намагалася покінчити з собою після сварки з хлопцем.

28 квітня 2026
