У Львові з вежі Ратуші впав іноземець
У Львові 28 квітня близько 20:25 з оглядового майданчика Ратуші впав громадянин Австралії
Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
Постраждалий помер на місці.
У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги підтвердили, що чоловік загинув внаслідок падіння з висоти до прибуття медиків швидкої.
За даними міської ради Львова, загиблим виявився 42-річний громадянин Австралії.
На вежу він піднявся самостійно.
На оглядовому майданчику було знайдено прощальну записку, у якій чоловік вибачився за майбутній безлад та закликав нікого не звинувачувати у скоєному.
На місці події працюють правоохоронці.
