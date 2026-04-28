У Львові 28 квітня близько 20:25 з оглядового майданчика Ратуші впав громадянин Австралії

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Постраждалий помер на місці.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги підтвердили, що чоловік загинув внаслідок падіння з висоти до прибуття медиків швидкої.

За даними міської ради Львова, загиблим виявився 42-річний громадянин Австралії.

На вежу він піднявся самостійно.

На оглядовому майданчику було знайдено прощальну записку, у якій чоловік вибачився за майбутній безлад та закликав нікого не звинувачувати у скоєному.

На місці події працюють правоохоронці.

