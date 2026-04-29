Кулінар Євген Клопотенко зізнався, де святкуватиме весілля

Фото з відкритих джерел

Ще на початку року Євген Клопотенко оголосив про заручини з Катериною Воскресенською. Тепер він розповів, яким буде їхнє весілля

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами кулінара, вони планують святкувати весілля вже влітку цього року. При цьому від банкетних залів вони вирішили відмовитися. За словами Євгена Клопотенка, вони хочуть провести церемонію прямо на вулиці.

"Весілля плануємо не в ресторані святкувати, а в іншому місці — на вулиці. Десь у червні. Шатро Катерина не хоче. Але будуть українські традиції — все буде прикольно. Близько 100 людей, подивимося… Це не будуть гуляння, бо зараз не вважаю це доречним, а вшанування традицій. Хочемо показати всім і бути прикладом відродження традицій. Хотіли не робити, але мені здається, що зараз такий час, що традиції мають жити", - пояснив Євген Клопотенко.

Нагадаємо, раніше кулінар казав, що він не засмучувався б, якби його кохана мала б інтим з кимось іншим. За його словами, у нього інший погляд на такі речі.