Співробітники СБУ спільно з підрозділами Сил оборони, безпілотними центрами та прикордонниками провели серію потужних нальотів на пункти базування російських загарбників на тимчасово окупованій Луганщині, завдавши ворогу відчутних втрат у живій силі

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Як повідомили у спецслужбі, минулого місяця разом із побратимами 1-го окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ та 3 прикордонного загону Східного регіонального управління ДПСУ здійснили серію масованих нальотів по пунктах базування особового складу армії РФ на тимчасово окупованій території Луганської області.

Зокрема, у Луганську, Біловодську та селі Шульгинка Старобільського району завдано точних ударів по будівлях, де розміщувалися окупанти.

Окремо відпрацьовано район населеного пункту Рудове на Сватівщині — там знищено місця зосередження живої сили противника, а також склади з боєприпасами.

Усі цілі були виявлені та ідентифіковані. За переданими координатами підрозділи ЗСУ та ДПСУ завдали високоточних ударів.

