Бив молотком, вимагав гроші: на Харківщині чоловік увірвався та напав на пенсіонера

Інцидент стався у місті Лозова 26 квітня. Правоохоронці вже затримали зловмисника - йому загрожує ув'язнення

Як з'ясували правоохоронці, зловмисник увірвався на територію будинку 68-річного чоловіка. Він зайшов до літньої кухні, де був господар. Тоді зломисник повалив пенсіонера на підлогу, бив молотком по плечам та кінцівкам рук. Потім почав душити та вимагати гроші.

Коли додому повернулась дружина пенсіонера, зловмисник втік. Правоохоронці його затримали. Це 23-річний місцевий житель, який уже мав судимості.

"Наразі слідчі Лозівського РУП за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві в Дніпровському районі правоохоронці затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння напав на літню консьєржку. Дебошира затримали. Йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 296 ККУ – хуліганство. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі