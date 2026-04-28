28 квітня 2026, 22:40

Бив молотком, вимагав гроші: на Харківщині чоловік увірвався та напав на пенсіонера

Фото: Національна поліція
Інцидент стався у місті Лозова 26 квітня. Правоохоронці вже затримали зловмисника - йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисник увірвався на територію будинку 68-річного чоловіка. Він зайшов до літньої кухні, де був господар. Тоді зломисник повалив пенсіонера на підлогу, бив молотком по плечам та кінцівкам рук. Потім почав душити та вимагати гроші.

Коли додому повернулась дружина пенсіонера, зловмисник втік. Правоохоронці його затримали. Це 23-річний місцевий житель, який уже мав судимості.

"Наразі слідчі Лозівського РУП за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві в Дніпровському районі правоохоронці затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння напав на літню консьєржку. Дебошира затримали. Йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 296 ККУ – хуліганство. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі

напад поліція Харківська область
У Хмельницькому затримали чоловіка, який влаштував стрілянину посеред вулиці (ВІДЕО)
28 квітня 2026, 22:15
14 ударів ножем: у Польщі жорстоко напали на українця
28 квітня 2026, 21:55
Смерть дитини у парку 700-річчя Львова: у поліції розповіли деталі
28 квітня 2026, 19:49
Всі новини »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
СБУ та Сили оборони "накрили" бази окупантів на Луганщині (ВІДЕО)
28 квітня 2026, 22:50
На Тернопільщині викрили схему виїзду чоловіків за 10 тис. євро
28 квітня 2026, 22:36
Експорт української зброї: всі деталі погодили - Зеленський розповів, як це буде
28 квітня 2026, 22:25
У Хмельницькому затримали чоловіка, який влаштував стрілянину посеред вулиці (ВІДЕО)
28 квітня 2026, 22:15
У Львові з вежі Ратуші впав іноземець
28 квітня 2026, 21:59
14 ударів ножем: у Польщі жорстоко напали на українця
28 квітня 2026, 21:55
Поблизу Бородянки зіткнулися шість автівок, постраждали п’ятеро людей
28 квітня 2026, 21:37
Рахунки Житомиртеплокомуненерго арештували: депутати звернулись до уряду
28 квітня 2026, 21:35
Ворог атакував Херсонщину дронами: п’ятеро постраждалих у різних громадах
28 квітня 2026, 21:20
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
