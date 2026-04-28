У Хмельницькому затримали чоловіка, який влаштував стрілянину посеред вулиці (ВІДЕО)
У вівторок 28 квітня у Хмельницькому на вулиці Інститутській під час патрулювання правоохоронці помітили чоловіка, який раптово почав стрілянину з предмета, схожого на пневматичний пістолет
Про це повідомляє поліція Хмельницької області, передає RegioNews.
Правопорушник здійснив кілька пострілів та поцілив у припарковану цивільну автівку та службовий автотранспорт, що проїздив повз.
Патрульні, зупинивши автомобіль, затримали чоловіка, застосувавши кайданки та спецзасоби.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що 25 квітня у Дніпрі сталась стрілянина прямо біля відділку поліції.
28 квітня 2026
Всі блоги »