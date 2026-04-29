Відому українську співачку намагались купити за 2 мільйони доларів

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Співачка Наталія Бужинська розповіла, що це сталось із нею, коли вона виступала на корпоративі. Після програми на 40 хвилин, клієнт просив її співати знову і знову за додаткову доплату. Згодом ситуація перетворилась на нескінченні повтори, і артистка вже вирішила зупинитися. Проте згодом цей клієнт підійшов до її директора.

"Він підходить до мого директора, бере під лікоть і дає ще грошей. Ми знову по п’ять чи шість разів (співали одну пісню — прим. ред.). Потім він третій раз підходить. Але ж треба тримати обличчя й мати совість. Не хотіла перетворювати це на балаган — відмовила. І замовник підходить до мого директора і просить продати мене як артистку за два млн доларів: "Ти її не розкручуєш, а вона…", - каже співачка.

Сьогодні Наталія Бужинська згадує це з гумором. Вона пожартувала, що, мовляв, директору треба було погоджуватися, адже її нібито все одно повернули б назад із доплатою.

"Я казала своєму директору: "Льоню, треба було взяти ті два мільйони. Він би мене із доплатою б повернув, бо ще ж не знає, який у мене характер", - жартує співачка.

