Мінфін планує у поточному році представити законопроєкт про посилення контролю над доходами українців

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Міністерство фінансів розпочало розробку законопроекту про непрямі методи визначення доходів і контролю над ними. Документ може бути представлений вже до кінця поточного року

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю Інтерфакс-Україна міністра фінансів Сергія Марченка.

"Ми прихильники саме цієї моделі. Це питання дискусійне. Багато хто не підтримує непрямих методів визначення доходів, боїться фіскального тиску, ще чогось. Для мене це нормальна історія - коли податкова може оцінити після декларування приросту статків будь-кого", - пояснив міністр фінансів.

Він зазначив, що впровадження непрямих методів виявлення доходів було основною умовою Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо старту системи добровільного декларування доходів.

"Так, МВФ мав зауваження (щодо закону про добровільне декларування - ІФ), зокрема щодо порядку застосування. Основна умова МВФ - застосування непрямих методів контролю", - зазначив Сергій Марченко.

Нагадаємо, що голова комітету з питань податкової та митної політики анонсував посилення контролю за доходами українців.