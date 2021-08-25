Минфин планирует в текущем году представить законопроэкт об усилении контроля над доходами украинцев
Министерство финансов начало разработку законопроекта о косвенных методах определения доходов и контроля над ними. Документ может быть представлен уже до конца текущего года
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью "Интерфакс-Украина" министра финансов Сергея Марченко.
"Мы сторонники именно этой модели. Это вопрос дискуссионный. Многие не поддерживают косвенных методов определения доходов, боятся фискального давления, еще чего-то. Для меня это нормальная история - когда налоговая может оценить после декларирования рост состояния любого", - пояснил министр финансов.
Он отметил, что внедрение косвенных методов выявления доходов было основным условием Международного валютного фонда (МВФ) относительно старта системы добровольного декларирования доходов.
"Так, МВФ имел замечания (относительно закона о добровольном декларировании - ИФ), в частности о порядке применения. Основное условие МВФ - применение косвенных методов контроля", - отметил Сергей Марченко.
Напомним, что председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики анонсировал усиление контроля за доходами украинцев.