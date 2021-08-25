Минфин планирует в текущем году представить законопроэкт об усилении контроля над доходами украинцев

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Министерство финансов начало разработку законопроекта о косвенных методах определения доходов и контроля над ними. Документ может быть представлен уже до конца текущего года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью "Интерфакс-Украина" министра финансов Сергея Марченко.

"Мы сторонники именно этой модели. Это вопрос дискуссионный. Многие не поддерживают косвенных методов определения доходов, боятся фискального давления, еще чего-то. Для меня это нормальная история - когда налоговая может оценить после декларирования рост состояния любого", - пояснил министр финансов.

Он отметил, что внедрение косвенных методов выявления доходов было основным условием Международного валютного фонда (МВФ) относительно старта системы добровольного декларирования доходов.

"Так, МВФ имел замечания (относительно закона о добровольном декларировании - ИФ), в частности о порядке применения. Основное условие МВФ - применение косвенных методов контроля", - отметил Сергей Марченко.

Напомним, что председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики анонсировал усиление контроля за доходами украинцев.