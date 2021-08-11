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11 августа 2021, 13:42 14

Кабмин снизит тариф на электроэнергию

11 августа 2021, 13:42 14
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Фото: Фото: kmu.gov.ua
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Кабинет министров Украины снизит тариф на электроэнергию для домохозяйств с объемом потребления менее 250 кВт-ч до 1,44 грн за кВт. Новые правила заработают с 1 октября этого года

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют меньше 250 кВт в месяц будет снижен до 1,44 грн за кВт/ч", - сообщил он.

Шмыгаль отметил, что для домохозяйств с месячным уровнем потребления более 250 киловатт тариф на электроэнергию останется без изменений.

Для тех украинских семей, которые потребляют более 250 кВт в месяц цена остается без изменений - то есть 1 гривна 68 копеек", - сообщил он.

Новые правила начнут действовать с 1 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров может снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,2 грн/кВт.час за счет принудительного сокращения расходов на ремонт устаревших электрических сетей, подстанций и трансформаторов.

Кабмин тарифы платежки цена электричество

 
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