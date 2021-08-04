Суд знову повернув підприємство Фірташа до держвласності

Фото з відкритих джерел

Господарський суд Запорізької області повернув у власність держави Запорізький титано-магнієвий комбінат, який у 2013 році приватизувала компанія бізнесмена Дмитра Фірташа

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Суд розірвав договори держави з компанією "Толексіс Трейдінг Лімітед", яка входить до групи компаній DF Group. Цією групою володіє Фірташ.

У САП зауважили, що Запорізький титано-магнієвий комбінат вже повертали державі у 2018 році, але тоді Верховний суд відправив справу на новий розгляд

"Сьогодні суд першої інстанції повністю задовольнив позов САП та своїм рішенням повернув Запорізький титано-магнієвий комбінат у власність держави", - заявили в прокуратурі.

Там також коротко нагадали історію співпраці з DF Group щодо ЗТМК. У 2013 році Фонд держмайна уклав контракт з офшорною компанією "Толексіс Трейдінг Лімітед" про приватизацію Запорізького титано-магнієвого комбінату з метою нібито залучення інвестицій на впровадження сучасних прогресивних технологій та створення високорентабельного виробництва.

Компанія вклала в отримане підприємство 110 млн доларів для фінансування модернізації виробництва зі встановленими строками упродовж 2013-2015 років. Однак пізніше ці гроші були виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.

"При цьому на модернізацію виробництва фактично було спрямовано лише 20 млн гривень. Отже, враховуючи свідоме невиконання інвестором взятих на себе зобов’язань, САП ініціювала розірвання договору про заснування ТОВ "ЗТМК" та повернення комбінату повністю до сфери державного управління", - додали в САП.

Нагадаємо, що 18 червня Рада національної безпеки і оборони запровадила персональні санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа.