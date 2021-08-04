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04 августа 2021, 20:44 9

Суд вновь вернул предприятие Фирташа в госсобственность

04 августа 2021, 20:44 9
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Фото из открытых источников
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Хозяйственный суд Запорожской области вернул в собственность государства Запорожский титано-магниевый комбинат, который в 2013 году приватизировала компания бизнесмена Дмитрия Фирташа

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Суд расторг договоры государства с компанией "Толексис Трейдинг Лимитед", которая входит в группу компаний DF Group. Этой группой владеет Фирташ.

В САП отметили, что Запорожский титано-магниевый комбинат уже возвращали государству в 2018 году, но тогда Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение

"Сегодня суд первой инстанции полностью удовлетворил иск САП и своим решением вернул Запорожский титано-магниевый комбинат в собственность государства", - заявили в прокуратуре.

Там также кратко напомнили историю сотрудничества с DF Group по ЗТМК. В 2013 году Фонд госимущества заключил контракт с оффшорной компанией "Толексис Трейдинг Лимитед" о приватизации Запорожского титано-магниевого комбината с целью якобы привлечения инвестиций на внедрение современных прогрессивных технологий и создание высокорентабельного производства.

Компания вложила в полученное предприятие 110 млн долларов для финансирования модернизации производства с установленными сроками в течение 2013-2015 годов. Однако позже эти деньги были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм.

"При этом на модернизацию производства фактически было направлено лишь 20 млн гривен. Следовательно, учитывая сознательное невыполнение инвестором взятых на себя обязательств, САП инициировала расторжение договора об учреждении ООО "ЗТМК" и возвращение комбината полностью в сферу государственного управления", - добавили в САП.

Напомним, что 18 июня Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

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