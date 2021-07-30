Нацбанк прогнозує, що у вересні зростуть тарифи на електроенергію для населення

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Національний банк України прогнозує зростання тарифів на електроенергію для населення у третьому кварталі

Про це пише RegioNews з посиланням на інфляційний звіт регулятора.

"Очікується, що в ІІІ кварталі 2021 року зростуть ціни на електроенергію для населення з диференційованими тарифами залежно від обсягів споживання", - зауважив регулятор.

За розрахунками Нацбанку, таке підвищення додасть 0.3 в. п. внеску до ІСЦ. У 2022–2023 роках темпи зростання цін на електроенергію також будуть одними з найвищих серед компонентів інфляції.

Нагадаємо, що Кабмін продовжив термін дії цін на електронергію для населення в 1.68 грн\кіловат до 31 серпня