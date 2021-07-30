09:31  30 липня
На території психіатричної лікарні у Києві стався вибух: загинув хлопець
14:22  30 липня
На Чернігівщині через дитячі ігри з вогнем згоріли два будинки й автомобіль
17:53  30 липня
У суботу в ООС: два порушення "тиші" і проліт ворожого безпілотника через лінію розмежування
UA | RU
UA | RU
30 липня 2021, 17:15 1044

Нацбанк прогнозує, що у вересні зростуть тарифи на електроенергію для населення

30 липня 2021, 17:15 1044
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Національний банк України прогнозує зростання тарифів на електроенергію для населення у третьому кварталі

Про це пише RegioNews з посиланням на інфляційний звіт регулятора.

"Очікується, що в ІІІ кварталі 2021 року зростуть ціни на електроенергію для населення з диференційованими тарифами залежно від обсягів споживання", - зауважив регулятор.

За розрахунками Нацбанку, таке підвищення додасть 0.3 в. п. внеску до ІСЦ. У 2022–2023 роках темпи зростання цін на електроенергію також будуть одними з найвищих серед компонентів інфляції.

Нагадаємо, що Кабмін продовжив термін дії цін на електронергію для населення в 1.68 грн\кіловат до 31 серпня

Кабмін тарифи ціна електрика Нацбанк

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram