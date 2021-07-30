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30 июля 2021, 17:15 782

Нацбанк прогнозирует, что в сентябре вырастут тарифы на электроэнергию для населения

30 июля 2021, 17:15 782
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Фото из открытых источников
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Национальный банк Украины прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для населения в третьем квартале

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на инфляционный отчет регулятора.

"Ожидается, что в III квартале 2021 года вырастут цены на электроэнергию для населения с дифференцированными тарифами в зависимости от объемов потребления", - отметил регулятор.

По расчетам Нацбанка, такое повышение добавит 0.3 п. п. взноса в ИПЦ. В 2022-2023 годах темпы роста цен на электроэнергию также будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции

Напомним, что Кабмин продлил срок действия цен на электроэнергии для населения в 1.68 грн \ киловатт до 31 августа

Кабмин тарифы цена электричество Нацбанк

 
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