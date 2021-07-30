Нацбанк прогнозирует, что в сентябре вырастут тарифы на электроэнергию для населения
Национальный банк Украины прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для населения в третьем квартале
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на инфляционный отчет регулятора.
"Ожидается, что в III квартале 2021 года вырастут цены на электроэнергию для населения с дифференцированными тарифами в зависимости от объемов потребления", - отметил регулятор.
По расчетам Нацбанка, такое повышение добавит 0.3 п. п. взноса в ИПЦ. В 2022-2023 годах темпы роста цен на электроэнергию также будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции
Напомним, что Кабмин продлил срок действия цен на электроэнергии для населения в 1.68 грн \ киловатт до 31 августа
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