З'явилися остаточні тарифи на електрику з 1 серпня
Кабінет міністрів опублікував постанову про тарифи на електричну енергію для населення, які діятимуть з 1 серпня
Постанова опублікована на сайті уряду, пише RegioNews.
Таким чином, Кабмін продовжив термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії ще на один місяць – до 31 серпня 2021 року.
Це означає, що фіксована ціна на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год діятиме до кінця літа.
Документ був прийнятий з метою продовження захисту побутових споживачів від різкого стрибка вартості електроенергії. Таким чином, в уряду буде більше часу для детального опрацювання оптимальної моделі механізму ПСЗ.
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