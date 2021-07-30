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30 июля 2021, 11:59 3819

Появились окончательные тарифы на электричество с 1 августа

30 июля 2021, 11:59 3819
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров опубликовал постановление о тарифах на электрическую энергию для населения, которые будут действовать с 1 августа

Постановление опубликовано на сайте правительства, пишет RegioNews.

Таким образом, Кабмин продлил срок действия постановления о действующей модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии еще на один месяц – до 31 августа 2021 года.

Это означает, что фиксированная цена на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч будет действовать до конца лета.

Документ был принят с целью продления защиты бытовых потребителей от резкого скачка стоимости электроэнергии. Таким образом, у правительства будет больше времени для детальной проработки оптимальной модели механизма ПСЗ.

Ранее уже сообщалось, что Кабмин планирует не повышать тарифы на электроэнергию до 1 сентября.

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