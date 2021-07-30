Появились окончательные тарифы на электричество с 1 августа
Кабинет министров опубликовал постановление о тарифах на электрическую энергию для населения, которые будут действовать с 1 августа
Постановление опубликовано на сайте правительства, пишет RegioNews.
Таким образом, Кабмин продлил срок действия постановления о действующей модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии еще на один месяц – до 31 августа 2021 года.
Это означает, что фиксированная цена на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч будет действовать до конца лета.
Документ был принят с целью продления защиты бытовых потребителей от резкого скачка стоимости электроэнергии. Таким образом, у правительства будет больше времени для детальной проработки оптимальной модели механизма ПСЗ.
Ранее уже сообщалось, что Кабмин планирует не повышать тарифы на электроэнергию до 1 сентября.