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28 июля 2021, 11:59 74

Зеленский о переговорах по траншу МВФ: мы находимся в решающей ситуации

28 июля 2021, 11:59 74
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина находится на решающей стадии переговоров с Международным валютным фондом о получении нового транша кредита

Как передает Regionews об этом Глава государства заявил во время брифинга в рамках форума " Украина 30"

"Я считаю, что у нас много вещей готово. Некоторые вещи согласовываются еще между Марченко(министром финансов-ред.)", - убежден Зеленский.

Он добавил, что сегодня вечером запланирован телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Крісталіною Георгієвою.

Глава государства добавил ,что " будет обсуждено, что готово, а что нет"

"Я считаю, что мы находимся на решающей стадии. Есть отдельные вопросы, которые надо сделать на уровне министерства финансов", - добавил Зеленский

Напомним, что первый вице - премьер Алексей Любченко не исключал, что Украина не получит очередной транш МВФ до конца года. Однако чиновник считает, что никаких потрясений от этого не будет

МВФ бюджет кредит президент

 
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