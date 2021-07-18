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18 липня 2021, 18:30 8355

Кондитерська компанія "АВК" визнана банкрутом

18 липня 2021, 18:30 8355
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Фото з відкритих джерел
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В Україні зникне відома кондитерська компанія. Її визнали банкрутом через борги підприємства

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Finbalance і постанову суду.

Господарський суд Донецької області визнав ПрАТ АВК банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру через борги підприємства, компанія входить в холдинг АВК.

ПрАТ АВК визнали банкрутом не через неефективне ведення господарської діяльності, а через агресію Росії проти України, в той час як основні активи компанії ПРАТ АВК знаходяться на непідконтрольній Україні території, - заявили в пресслужбі.

Бенефіціари холдингу проводять переговори з банками з приводу врегулювання заборгованості та запровадження процедури санації підприємства. Решта підприємств холдингу АВК продовжують працювати в штатному режимі на території України.

Суд констатував, що "має місце факт перевищення розміру пасиву боржника над його активами, недостатність наявного у боржника майна для задоволення вимог кредиторів".

Суд дійшов висновку про доцільність запровадження процедури ліквідації та визнання боржника банкрутом, - йдеться в постанові госпсуду.

Провадження у справі про банкрутство ПрАТ АВК (м. Маріуполь) було відкрито в 2016 році. Раніше Сбербанк відсудив у групи АВК кондитерські фабрики на Закарпатті та в окупованому Донецьку.

Як повідомлялося, голова харківського обласного госпсуду Усатий підозрюється у збагаченні на схемах з банкрутством. Суддя перебуває на посаді більше шести років.

суд ліквідація економіка підприємство банкрутство

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