Голова харківського обласного госпсуду Усатий підозрюється у збагаченні на схемах з банкрутством, - ЗМІ

Суддя перебуває на посаді більше шести років

Суддя перебуває на посаді більше шести років

Про це йдеться в статті "Схеми, гроші і рейдерство: чому голова Госпсуду Харківщини Усатий не має права на мантію", оприлюдненій на сайті "24 канал".

У статті йдеться про те, що Віталій Усатий з квітня 2014 року по даний час безперервно обїймає посаду голови Господарського суду Харківської області, тобто вже більше шести років. Хоча, згідно ст. 20 закону України "Про судоустрій і статус суддів", голова місцевого суду обирається зборами такого суду строком на три роки, причому суддя не може обіймати одну адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки підряд. "Усатий, попри пряму заборону закону, не приховує бажання бути обраним на посаду голови суду на третій термін, що змушує харківських бізнесменів і правозахисників бити на сполох. Тим більше, що цей персонаж вже давно став уособленням недобропорядності та зловживань у судовій системі", - йдеться в статті.

Видання нагадує, що згідно з висновками Громадської ради доброчесності від 18 березня 2019 року, Усатий "через систематичні порушення одностайно визнаний таким, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики судді, що повинно було спричинити його відставку ще тоді. "За роки роботи головою обласного госпсуду, - пишуть журналісти, - Усатий схемами з банкрутством, винесенням рішень на користь рейдерів, а також розкішним життям, яке не відповідає доходам, налаштував проти себе широкі кола і бізнесменів, і борців з корупцією. У березні 2019 року, якраз коли ВККС розглядала, чи відповідає кваліфікація і добропорядність Усатого займаної ним посаді, скандального суддю облили зеленкою прямо перед будівлею ВККС " .

За інформацією видання, "Усатий спеціалізується на справах про банкрутство, а ця сфера, як відомо, є однією з найбільш корумпованих і відкриває досить широкі можливості для зловживань. Так, за результатами журналістських розслідувань, описані відразу кілька схем у справах про банкрутство, які вів Усатий".

"У 2016 році Усатий почав вести справу державного агропідприємства "Борки", у якого були великі борги перед кредиторами. Кредитори подали позови про вилучення у боржника в рахунок боргу великих земельних ділянок. Однак арбітражний керуючий ДП "Борки" подав свій позов про стягнення дебіторської заборгованості з третьої компанії – ТОВ "Агротрадиція", яка якраз і обробляла земельні ділянки, вилучення яких вимагали кредитори. Як результат, справу про банкрутство було затягнуто, і ТОВ "Агротрадиція" могла роками експлуатувати спірну землю, не турбуючись про збереження її родючості, сівозміні та дотримання всіх норм ефективного господарювання. За інформацією ЗМІ, фірма "Агротрадиція" пов'язана з Усатим, який розглядав справу про банкрутство "Борки". У цьому випадку у нього був серйозний матеріальний інтерес затягувати справу про банкрутство. Але і це ще не все, Усатий призначив арбітражним керуючим "Борки" Олександра Татищева, з яким також має зв'язки", - йдеться в статті.

Також журналісти відзначають, що в 2018-2019 роках Усатий брав активну участь в конфлікті між сільгосппідприємствами "Фермер-Агро" і "Щедрі лани Слобожанщини" з одного боку та ТОВ "Добрий господар" – з іншого. Остання компанія звинувачувалася у рейдерському захопленні врожаю "Фермер-Агро" і "Щедрі лани Слобожанщини", у чому, за інформацією розслідувачів зі "Стоп корупції", рейдерам допомагав суддя Усатий.

Нагадаємо, за інформацією порталу PROSUD, Усатий також вів справи про банкрутство київських компаній ТОВ "Ліском" та ТОВ "Комплекс технолоджи", які заборгували німецькому інвесторові більше 2 млн доларів, але завдяки перереєстрації в Харкові і оперативним рішенням Усатого визнати їх банкрутами німецький інвестор так і не повернув своїх грошей. Також ЗМІ писали, що Усатий вів справу про банкрутство ФК "Металіст" – футбольного клубу, знищеного олігархом-втікачем часів Януковича Сергієм Курченком. "Завдяки його (Усатого) старанням справа затяглася на роки. Весь це час Курченко, перебуваючи в бігах, мав можливість здавати в оренду майно клубу і отримувати від цього прибуток.