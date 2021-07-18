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18 июля 2021, 18:30 8388

Кондитерская компания "АВК" признана банкротом

18 июля 2021, 18:30 8388
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Фото из открытых источников
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В Украине исчезнет известная кондитерская компания. Ее признали банкротом из-за долгов предприятия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Finbalance и постановление суда.

Хозяйственный суд Донецкой области признал ЧАО АВК банкротом и открыл ликвидационную процедуру из-за долгов предприятия, компания входит в холдинг АВК.

ЧАО АВК признали банкротом не из-за неэффективного ведения хозяйственной деятельности, а из-за агрессии России против Украины, в то время как основные активы компании ЧАО АВК находятся на неподконтрольной Украине территории, - заявили в пресс-службе.

Бенефициары холдинга проводят переговоры с банками по поводу урегулирования задолженности и введения процедуры санации предприятия. Остальные предприятия холдинга АВК продолжают работать в штатном режиме на территории Украины.

Суд констатировал, что "имеет место факт превышения размера пассива должника над его активами, недостаточность имеющегося у должника имущества для удовлетворения требований кредиторов".

Суд пришел к выводу о целесообразности введения процедуры ликвидации и признания должника банкротом, - говорится в постановлении хозсуда.

Производство по делу о банкротстве ЧАО АВК (г. Мариуполь) было открыто в 2016 году. Ранее Сбербанк отсудил у группы АВК кондитерские фабрики на Закарпатье и в оккупированном Донецке.

Как сообщалось, председатель харьковского областного хозсуда Усатый подозревается в обогащении на схемах с банкротством. Судья находится в должности более шести лет.

суд ликвидация экономика предприятие банкротство

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