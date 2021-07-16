Украина дополнительно получит от МВФ 2,7 миллиарда долларов - советник главы Офиса президента

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Украина получит от МВФ 2,7 миллиарда долларов в рамках новой инициативы Фонда, в то же время переговоры о новых траншах МВФ по традиционной кредитной программе продолжаются

Как пишет Regionews со ссылкой на телеканал Дом об этом заявил советник главы Офиса Президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"2,7 млрд долларов - это совершенно другая история. В рамках увеличения финансирования самого Международного валютного фонда всем странам-участницам увеличивается доля. То есть финансирование будет независимо от нашей программы с МВФ", - уточнил он

Советник Ермака также рассчитывает, что до конца лета снять вопросы по основной кредитной программе.

"У нас есть программа, по которой мы должны получить транши МВФ, для нее мы принимаем определенные законы. И мы хотели бы до конца лета закрыть все вопросы. И украинская позиция такова: мы все свои задачи выполнили, теперь посмотрим, какая позиция в МВФ", - сказал Милованов.

Напомним, что в Национальном банке рассчитывают получить очередной транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by до конца 2021 года.