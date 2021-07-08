НКРЕКП передала повноваження місцевій владі встановлювати тарифи на тепло
Нацкомісія з енергетики та тарифів передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.
Так, на засіданні 7 липня Нацкомісія ухвалила постанову, якою на місцевий рівень передала держрегулювання 28 підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплоенергії.
Отже, саме місцева влада встановлюватиме тарифи і затверджуватиме плани розвитку для ліцензіатів.
Нагадаємо, у травні у Кабміні вирішили припинити регулювання цін на газ для теплокомуненерго.
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