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08 липня 2021, 12:58 2

НКРЕКП передала повноваження місцевій владі встановлювати тарифи на тепло

08 липня 2021, 12:58 2
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Фото з відкритих джерел
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Нацкомісія з енергетики та тарифів передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

Так, на засіданні 7 липня Нацкомісія ухвалила постанову, якою на місцевий рівень передала держрегулювання 28 підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплоенергії.

Отже, саме місцева влада встановлюватиме тарифи і затверджуватиме плани розвитку для ліцензіатів.

Нагадаємо, у травні у Кабміні вирішили припинити регулювання цін на газ для теплокомуненерго.

НКРЕКП

 
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