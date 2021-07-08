НКРЭКУ передала полномочия местным властям устанавливать тарифы на тепло
Нацкомиссия по энергетике и тарифам передала полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения с государственного на местный уровень
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.
Так, на заседании 7 июля Нацкомиссия приняла постановление, которым на местный уровень передала госрегулирование 28 предприятий по производству, транспортировке и поставке теплоэнергии.
Следовательно, именно местные власти будут устанавливать тарифы и утверждать планы развития для лицензиатов.
Напомним, в мае в Кабмине решили прекратить регулирование цен на газ для теплокоммунэнерго.
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