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19 травня 2021, 14:31 15

У Кабміні вирішили припинити регулювання цін на газ для теплокомуненерго

19 травня 2021, 14:31 15
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Фото: з відкритих джерел
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Уряд не буде продовжувати дію ПСО (покладання спеціальних зобовʼязань) на ринку газу для підприємств теплокомуненерго. Термін дії постанови закінчується 20 травня цього року

Як передає RegioNews, про це під час засідання уряду повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Із завтрашнього дня уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго і не зобовʼязує "Нафтогаз" продавати газ для них за фіксованою ціною", - повідомив голова уряду.

На думку прем'єра, це дуже важливий крок до створення повноцінного ринку газу.

Це крок, який дозволить місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло і гарячу воду", - додав премʼєр.

Зазначається, що підприємства теплокомуненерго тепер будуть укладати договори на постачання газу самостійно з будь-яким постачальником газу. Окрім того, відповідно до роз'яснень НКРЕКП, зміна постачальника для них можлива навіть за умови наявності заборгованості за газ.

Нагадаємо, у квітні цього року голова "Оператора ГТС" повідомляв, що борг облгазів перед ГТС України досяг 10 млрд грн. За перший квартал 2021 року вони наростили борг на 8,7 мільярда грн

Кабмін газ Деніс Шмигаль ціна Нафтогаз

 
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