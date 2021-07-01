В Україні змінили ставки ПДВ на деякі види сільгосппродукції
Народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт №5425-д, який змінює ставки податку на додану вартість на деякі види сільгосппродукції
Як пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання, за документ проголосували 309 нардепів.
Закон відновив ставку ПДВ 20% при оподаткуванні операцій з ввезення в Україну такої сільськогосподарської продукції:
- жива велика рогата худоба;
- свині;
- вівці;
- молоко незбиране;
- жито;
- овес;
- насіння льону, подрібнене або неподрібнене;
- насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені;
- цукрові буряки.
Залишається ставка ПДВ 14% за операціями з постачання:
- пшениці і суміші пшениці та жита (меслин);
- ячменя;
- кукурудзи;
- соєвих бобів, подрiбнених або неподрiбнених;
- насіння свиріпи або ріпаку, подрiбненого або неподрiбненого;
- насіння соняшнику, подрiбненого або неподрiбненого.
Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів запропонував ввести нові податки на продаж квартир.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми