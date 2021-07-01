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01 липня 2021, 12:18 189

В Україні змінили ставки ПДВ на деякі види сільгосппродукції

01 липня 2021, 12:18 189
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Фото з відкритих джерел
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Народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт №5425-д, який змінює ставки податку на додану вартість на деякі види сільгосппродукції

Як пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання, за документ проголосували 309 нардепів.

Закон відновив ставку ПДВ 20% при оподаткуванні операцій з ввезення в Україну такої сільськогосподарської продукції:

  • жива велика рогата худоба;
  • свині;
  • вівці;
  • молоко незбиране;
  • жито;
  • овес;
  • насіння льону, подрібнене або неподрібнене;
  • насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені;
  • цукрові буряки.

Залишається ставка ПДВ 14% за операціями з постачання:

  • пшениці і суміші пшениці та жита (меслин);
  • ячменя;
  • кукурудзи;
  • соєвих бобів, подрiбнених або неподрiбнених;
  • насіння свиріпи або ріпаку, подрiбненого або неподрiбненого;
  • насіння соняшнику, подрiбненого або неподрiбненого.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів запропонував ввести нові податки на продаж квартир.

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