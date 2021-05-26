Газовим компаніям заборонили брати з населення плату за зміну постачальника палива

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Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг заборонила газовим компаніям брати зі споживачів плату за зміну постачальника газу

Як пише RegioNews, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 26 травня.

У рішенні сказано, що всім споживачам гарантується право вибору постачальника, а також забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв'язку зі зміною постачальника.

Чинний постачальник також не має права встановлювати умови для припинення договору поставки, які обмежують право споживача на зміну постачальника.

Газовим компаніям дозволено пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ. Для переходу споживач повинен подати відповідну заявку. Крім того, споживач має право перейти до іншого постачальника газу в будь-який момент дії річної ціни.

Нагадаємо, 26 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг під час засідання підтримала ініціативу заборонити імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.