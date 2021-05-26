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26 мая 2021, 13:27 510

Газовым компаниям запретили брать с населения плату за смену поставщика топлива

26 мая 2021, 13:27 510
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Фото из открытых источников
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Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг запретила газовым компаниям брать с потребителей плату за смену поставщика газа

Как пишет RegioNews, соответствующее решение регулятор принял на заседании 26 мая.

В решении сказано, что всем потребителям гарантируется право выбора поставщика, а также запрещается взимать плату или требовать любую другую финансовую компенсацию в связи со сменой поставщика.

Действующий поставщик также не имеет права устанавливать условия для прекращения договора поставки, которые ограничивают право потребителя на смену поставщика.

Газовым компаниям разрешено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен подать соответствующую заявку. Кроме того, потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент действия годовой цены.

Напомним, 26 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг во время заседания поддержала инициативу запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России.

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