У президента вирішили взятися за нелегальне паливо

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Нелегальний ринок нафтопродуктів називають одним з головних факторів підвищення цін на паливо в Україні. Саме через нього, бюджет країни недоотримує до 20 млрд гривень

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі президента.

Так, відзначається, що нелегальний ринок нафтопродуктів називають одним з головних чинників підвищення цін на паливо в Україні. Саме через нього, бюджет країни недоотримує до 20 млрд гривень.

Представники операторів ринку відзначили, що підтримують встановлення чесних і прозорих умов для роботи бізнесу, а також назвали основні чинники підвищення цін на паливо.

Зростання цін на заправках обумовлений як подорожчанням сировини на світових ринках, так і нелегальним ринком нафтопродуктів усередині країни, а також системним ухиленням від сплати податків нафтопереробниками", - йдеться в повідомленні.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Юлії Свириденко, пріоритетом влади на найближчий час буде робота по боротьбі з нелегальним ринком нафтопродуктів в країні.

Нагадаємо, що на засіданні Кабінету міністрів України 14 травня було ухвалено постанову, якою вводиться державне регулювання цін на нафтопродукти. Згідно з даним документом, під час дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального - не вище 7 грн за літр і бензину - не вище 5 грн за літр.