В Офисе президента попробовали договориться с операторами рынка нефтепродуктов

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В Офисе президента провели встречу с представителями операторов рынка нефтепродуктов и обговорили вопрос роста цен на топливо в Украине

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе президента.

Так, отмечается, что нелегальный рынок нефтепродуктов называют одним из главных факторов повышения цен на топливо в Украине. Именно из-за него, бюджет страны недополучает до 20 млрд гривен.

Представители операторов рынка отметили, что поддерживают установление честных и прозрачных условия для работы бизнеса, а также назвали основные факторы повышения цен на топливо.

Рост цен на заправках обусловлен как подорожанием сырья на мировых рынках, так и нелегальным рынком нефтепродуктов внутри страны, а также системным уклонением от уплаты налогов нефтепереработчиками", - говорится в сообщении.

По информации заместителя руководителя Офиса президента Юлии Свириденко, приоритетом власти на ближайшее время будет работа по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов в стране.

Напомним, что на заседании Кабинета Министров Украины 14 мая было принято постановление, которым вводится государственное регулирование цен на нефтепродукты. Согласно данному документу, во время действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн за литр и бензина - не выше 5 грн за литр.