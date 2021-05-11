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На Львівщині прогнозують спалах коронавірусу
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11 травня 2021, 16:15 469

На Львівщині прогнозують спалах коронавірусу

11 травня 2021, 16:15 469
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Це може статися вже у травні
Це може статися вже у травні
Фото з відкритих джерел
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У Львівській області у травні можливий новий спалах коронавірусу. 

Про це на брифінгу повідомив очільник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, пише RegioNews.

"Так, ми фіксуємо спад захворюваності по всіх показниках. Але, попри позитивні цифри, маємо пам’ятати, що ми вже кілька разів фіксували покращення епідситуації, а заповненість ліжкової мережі раніше теж становила менш як 35%", - зазначив Чемерис.

Він наголосив, що спалах коронавірусу в регіоні може трапитись через три причини: сприятливу погоду, збільшення активності населення та свята, котрі минули.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 10 травня COVID-19 виявили у 2208 осіб, госпіталізували 1084 людини, зафіксовано 119 летальних випадків, 8617 пацієнтів одужали. Всього за добу провели 21 974 тестування на коронавірус.

коронавірус Україна карантин Львів Львівська область

 
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