На Черкащині спіймали на хабарі керівництво регiонального вiддiлення Фонду держмайна
Служба безпеки викрила корупційну схему, організовану заступником начальника регiонального вiддiлення Фонду державного майна по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Посадовець вимагав хабаря за "розв'язання питання" щодо надання в оренду майна, яке перебуває у державній власності.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновник за гроші гарантував комерсанту перемогу в аукціонах та безперешкодне отримання в оренду приміщень для підприємницької діяльності.
Правоохоронці затримали посадовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у робочому кабінеті після отримання хабаря.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, посадовця Чернівецької ОДА звинувачують в отриманні "відкатів".