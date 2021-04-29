На Черкащині спіймали на хабарі керівництво регiонального вiддiлення Фонду держмайна

Посадовець вимагав хабаря за "розв'язання питання" щодо надання в оренду майна, яке перебуває у державній власності

Посадовець вимагав хабаря за "розв'язання питання" щодо надання в оренду майна, яке перебуває у державній власності

Фото: СБУ

Служба безпеки викрила корупційну схему, організовану заступником начальника регiонального вiддiлення Фонду державного майна по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Посадовець вимагав хабаря за "розв'язання питання" щодо надання в оренду майна, яке перебуває у державній власності.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник за гроші гарантував комерсанту перемогу в аукціонах та безперешкодне отримання в оренду приміщень для підприємницької діяльності.

Правоохоронці затримали посадовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у робочому кабінеті після отримання хабаря.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, посадовця Чернівецької ОДА звинувачують в отриманні "відкатів".